- In cadrul unui mesaj transmis joi, 17 decembrie, cu ocazia marcarii a 31 de ani de la inceputul Revoluției din decembrie 1989, premierul interimar afirma ca trebuie facuta lumina in cazul celor „peste 1.000 de oameni cazuti din sete de libertate”, informeaza Agerpres.Premierul interimar Nicolae Ciuca…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca le-a transmis oamenilor din Guvern sa nu intre nimeni in biroul lui Antonel Tanase, fostul SGG, dupa ce liberalul a fost fortat sa-si dea demisia, sustin surse politice pentru „Adevarul”.

- Actualul premier interimat Nicolae Ciuca ar putea fi unul din numele cu care liberalii vor merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis in vederea formarii viitorului Executiv, arata surse politice din PNL pentru Adevarul. Cunoscut si ca „generalul desertului”, Nicolae Ciuca are o reputatie…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca i-a convocat pe apropiatii fostului premier Ludovic Orban si le-a cerut, scurt, demisia din Guvern. Nicolae Ciuca a tinut sa le transmita: „Sa spuneti in presa ca eu v-am cerut sa plecati”. Militaria afisata de Ciuca i-a deranjat pe mai multi lideri PNL, sustin surse…