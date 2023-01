Stiri pe aceeasi tema

- „Solidaritatea, expertiza si fondurile europene sunt elemente decisive care asigura Romaniei cercul de siguranta de care are nevoie pentru depasirea perioadei complicate pe care o traversam. La 16 ani de la aderare, beneficiile apartenentei noastre produc rezultate tangibile: economia nationala este…

- Presedintele filialei USR Brasov, senatorul Irineu Darau, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca actuala guvernare PNL-PSD are intarzieri mari in implementarea proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), existand riscul sa se piarda o mare parte din acesti bani,…

- Estimarile Comisiei Europene privind imbunatatirea „substantiala” a perspectivei de crestere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani si straini, a afirmat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Faptul ca, intr-un an atat de complicat, Romania…

- Romania are deja 6,35 de miliarde de euro din PNRR și se afla in plin proces de pregatire a urmatoarei cereri de plata, transmite premierul Nicolae Ciuca, prezent la semnarea unor contracte finanțate prin componenta „Valul Renovarii” din Planul Național de Redresare si Reziliența. Fii la curent…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania ramane ”o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori” si ca Guvernul este ”un partener onest al mediului de afaceri. ” Șeful Executivului a precizat ca, de la inceputul anului…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- „Prima transa de 2,6 miliarde de euro din PNRR, platita azi de Comisia Europeana, reprezinta confirmarea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania si acopera reforme ce contribuie la tranzitia digitala, mobilitate sustenabila, decarbonizare, audit si control, educatie si sanatate, dar si masuri preliminare…