- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, miercuri la Congresul PPE, ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei este unul impotriva valorilor PPE si impotriva valorilor si principiilor europene - libertate, democratie, drepturi fundamentale, stat de drept.

- Trupele ucrainene au impins inapoi militarii ruși din jurul celui de-al doilea oraș ca marime al țarii, Harkov, intr-o contraofensiva asemanatoare cu cea in care au fost alungate trupele ruse de la Kiev. Armata lui Putin nu a inregistrat noi caștiguri semnificative nici in Donbas, in timp ce bombardamentele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplans miercuri lipsa unui termen concret in ceea ce priveste promisiunea aderarii tarii sale la Uniunea Europeana si a spus ca ucrainenii nu pot ramane intr-o incertitudine permanenta."Ucraina este o tara europeana de drept, care respecta tarile Uniunii…

- Regizorului și producatorului de film rus Vladimir Bortko, fost membru al Dumei de Stat, i-au dat lacrimile și in timp ce spunea cu vocea tremuranda, la o emisiune a postului public de televiziune Rusia-1, ca scufundarea navei amiral Moskva reprezinta un „adevarat casus belli (motiv de razboi – n.red.)”…

- sursa: Instagram Zelenski a vorbit și despre șantajul utilizarii armelor nucleare, fața de care nimeni nu este la adapost. „Cele mai negre pagini ale istoriei secolului trecut au fost redeschise de Rusia. Cele mai mari amenințari ale secolului trecut au fost aduse in prezent, raul pe care omenirea a…

- Putin ar putea indrepta arma nucleara asupra țarilor care ajuta Ucraina: „Asta se incadreaza in profilul sau psihologic” Putin ar putea indrepta arma nucleara asupra țarilor care ajuta Ucraina: „Asta se incadreaza in profilul sau psihologic” Presedintele rus Vladimir Putin nu va folosi armele nucleare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat astazi, 5 martie ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. El a aparat invazia Rusiei in Ucraina, afirmand ca Moscova trebuie sa apere vorbitorii rusi din estul Ucrainei, precum si propriile interese.