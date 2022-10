Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a participat astazi la semnarea primelor noua contracte de finantare din Fondul de Modernizare, in vederea implementarii unor obiective de investitii de importanta deosebita pentru dezvoltarea infrastructurii energetice nationale.Potrivit unui comunicat al Guvernului…

- Asigurarea transportului gratuit al elevilor si noul pachet de legi ale educatiei, sunt cateva din temele abordate la intrevederea premierului Nicolae Ionel Ciuca cu reprezentantii Consiliului National al Elevilor. Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca s…

- In cadrul intrevederii, au fost discutate și analizate soluții, inclusiv legislative, astfel incat, dupa finalizarea construcției primului Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Trauma, asociația sa se poata implica, in continuare, cu toata expertiza de care dispune, in buna funcționare…

- In cadrul intrevederii, au fost discutate și analizate soluții, inclusiv legislative, astfel incat, dupa finalizarea construcției primului Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Trauma, asociația sa se poata implica, in continuare, cu toata expertiza de care dispune, in buna funcționare…

- Patru angajați ai Corpului de Control al Prim-ministrului, organism care funcționeaza in subordinea premierului Nicolae-Ionel Ciuca, au intrat astazi in sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituție aflata in directa subordonare a Guvernului Romaniei.

- Banii vor ajunge in localitațile nemțene prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și vor finanța proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere, a rețelei de apa și canalizare și extinderea rețelei de gaze naturale. Atat eu, in calitate de presedinte al PNL Neamt, cat…

- Gata, pe cat de obedientul, pe atat de ambițiosul general Nicolae Ionel Ciuca tocmai ce a reușit sa mai scape de ultimul hop pe care il avea de trecut pentru a iși putea impune hegemonia totala asupra noii ”echipe caștigatoare” a Partidului Național Liberal. Acum, desigur ca pana la intrarea și oficiala…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si apararii al Republicii Irlanda, Simon Coveney.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterala, situatia din Estul Europei, colaborarea…