- Pompierii buzoieni au avut nu mai puțin de 88 de misiuni in ultimele zile. Pe 14 noiembrie, la ora 17.29, au intervenit la un accident rutier produs pe raza localitații Zarnești-Slanic, comuna Cernatești, județul Buzau, care necesita descarcerare de persoane. Catre locul indicat s-au deplasat autospeciala…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul este dispus sa aloce fonduri pentru realizarea unui centru in care militarii romani care au participat in teatrele de operatii sa poata beneficia de recuperare si de reabilitare. Orban a precizat ca se ia in discutie posibilitatea finantarii unui astfel…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii. "Astazi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, cinstim și onoram faptele de vitejie ale camarazilor noștri, care, prin profesionalismul, curajul și dedicarea dovedite…

- La data de 11 noiembrie este marcata Ziua Veteranilor. Anul acesta, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele de Operatii si pe teritoriul Romaniei din Capitala, ceremonia se va desfasura fara public.Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au…

- Angajații IGSU au efectuat peste 16 mii de misiuni in primele luni ale anului 2020. Cele mai multe intervenții au fost realizate de Direcția Regionala Cautare Salvare nr.2 din municipiul Balți cu 1233 de misiuni, dar și Direcția Regionala Cautare Salvare nr.1 cu 930 de misiuni.

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu au avut duminica o videoconferinta cu militarii din teatrele de operatii si misiuni externe.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii,…

- „Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul apararii, pentru perioada 2020-2030”, care avanseaza prioritațile strategice privind consolidarea cooperarii la Marea Neagra, dar și alte prioritați romano-americane, a fost semnata, joi, la Washington, potrivit agenției Mediafax si Hotnews. Ministrul…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat, marți, ca trebuie sa se achiziționeze rapid tablete pentru ca elevii sa poata trece la orele online, in contexul in care numarul de cazuri noi de COVID-19 continua sa creasca in Romania, noteaza Realitatea Plus. Monica Anisie a anunțat ca Ministerul Educației…