”Aprobam astazi, asa cum ne-am asumat saptamana trecuta, prin Hotarare de Guvern, planul de iarna pentru asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice pentru iarna”, a spus premierul. Seful Executivului a mai aratat: ”Nu mai tarziu de sfarsitul saptamanii viitoare, vreau sa avem o intrunire a Comitetului de Iarna, in care sa discutam in detaliu masurile pe care trebuie sa le avem in vedere si desigur celelalte elemente care trebuie coroborate cu Comitetul interministerial pentru rezilienta energetica, implementarea proiectelor in sistemul energetic”. Nicolae Ciuca a mentionat ca, prin…