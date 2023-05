Ciucă anunță cu cât vor fi impozitate pensiile speciale Premierul susține ca prin amendamentele depuse la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbatere la Parlament, vor fi eliminate inechitatile. Șeful Guvernului a declarat luni, 29 mai, ca se va corela varsta standard de pensionare cu sistemul public de pensii. „Pentru diplomați și personalul auxiliar din instanțele judecatorești varsta standard de pensionare va crește la 65 de ani. Același principiu se va aplica personalului militar, in mod etapizat, pana in 2035”, a scris Nicolae Ciuca pe Facebook, in contextul in care obligativitatea asumata de Romania prin PNRR este de a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a depus luni amendamentele privind legea pensiilor speciale, iar premierul Nicolae Ciuca a explicat ca amendamentele vin in urma discuțiilor purtate de ministrul Muncii la Bruxelles, adaugand ca „alaturi de Lega Pensiilor și Legea Salarizarii,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis luni, 29 mai, ca prin amendamentele depuse la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbatere la Parlament, vor fi eliminate inechitatile.Șeful Guvernului a anunțat ca se va corela varsta standard de pensionare cu sistemul public de pensii. „Pentru…

- Legea pensiilor speciale urmeaza sa fie depusa in Parlament. Pensiile de serviciu ar urma sa fie impozitate progresiv Legea pensiilor speciale urmeaza sa fie depusa in Parlament. Pensiile de serviciu ar urma sa fie impozitate progresiv In cursul zilei de luni, coaliția de guvernare va depune in Parlament…

- „Romania trebuie sa faca anumite reforme asumate in PNRR (...) Si avem o mare problema, avem o ciuma a pensiilor speciale care este o inechitate si care incet-incet duce catre o criza sociala. Un lucru care trebuie sa il rezolvam punctual. Eu nu o sa accept ca Romania sa piarda vreun euro din PNRR…

- Pensiile speciale țin in așteptarea cea de-a doua tranșa a PNRR, bani pe care trebuia sa ii primim de la inceputul anului. Pe scena politica pare se lucreaza intens la o lege a pensiilor speciale, doar ca rezultatele intarzie sa apara. Ministrul Muncii, Marius Budai, era așteptat la audieri in Senat,…

- „E exclus sa caștigi mai mult la pensie decat ai avut in activitate”, a spus Marcel Ciolacu miercuri seara, la Digi 24, și a anunțat ca se va gasi o formula prin care pensiile speciale sa fie impozitate, pentru a se corecta „excesele legii”.

- Catalin Drula a declarat ca politica PSD si PNL este una de aparare a pensiilor speciale si a pensiilor „nesimtite”. Declarația deputatului vine in contextul in care, Nicoale Ciuca are 18.000 de lei pensie speciala, o valoare de circa 10 ori mai mare decat pensia medie contributiva din Romania in 2022.…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, la dezbaterea de luni in plenul Camerei a motiunii simple impotriva ministrului Muncii Marius Budai, ca politica PSD si PNL este una de aparare a pensiilor speciale si a pensiilor „nesimtite", in contextul in care premierul Nicolae Ciuca are 18.000 de lei pensie…