Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca masura prin care cei care vor continua sa investeasca peste un milion de euro in economie sa beneficieze de sprijinul statului va intra in vigoare la 1 mai, aratand ca aceasta prevedere face parte din pachetul de masuri anuntate de coalitia de guvernare. …

- „Guvernul incurajeaza companiile straine, inclusiv pe cele germane sa investeasca in Romania. Un punct central al pachetului «Sprijin pentru Romania», lansat aseara, il reprezinta sprijinirea investitiilor nationale si straine, motor al cresterii economice”, a afirmat Nicolae Ciuca, potrivit sursei…

- Astfel, 300 de milioane de euro vor fi alocati pentru sprijinirea IMM-urilor aflate in dificultate din cauza contextului regional, programul urmand a intra in vigoare la 1 iulie. Astfel, fiecare firma cu cheltuieli de peste 15% la utilitati pot primi un ajutor de pana la 400.000 de euro. Premierul…

- Premierul a anuntat ca in sedinta Executivului va fi reglementat, prin OUG, modul in care implementam acea masura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea si digitalizarea relatiei dintre statul roman si mediul de afaceri. ”Astfel, radarul marfurilor va intra in…

- „Primele sute de facturi au fost introduse astazi in sistemul national de facturare electronica, in prima zi de aplicare optionala e-Factura in relatia firmelor cu partenerii de afaceri. Apreciez efortul Ministerului Finantelor si ANAF pentru acest pas important catre digitalizarea economiei. Vor avea…

- Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie, a anunțat luni seara premierul Nicolae Ciuca. Pentru un consum de pana la 100 de kw pe luna, romanii vor plati 0,68…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Joi, oficialul american s-a aflat in Polonia, iar vineri se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis. La intrevedere va participa…

- Guvernul Romaniei conteaza pe sprijinul Comisiei Europene Refugiati ucraineni sosesc în Vama Siret. Foto: Mihaela Buculei. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul României conteaza pe sprijinul Comisiei Europene, al statelor membre si al altor parteneri pentru…