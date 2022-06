Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a primit, joi la Palatul Victoria, delegatia Fondului Monetar International, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Anul acesta se implinesc 50 de ani de cand Romania este membra a FMI, ocazie folosita de premierul roman pentru a multumi reprezentantilor Fondului…

- Premierul Nicolae Ciuca a apreciat evaluarile pozitive ale misiunii Fondului Monetar International, precum si indrumarile facute la nivelul politicilor fiscale in vederea reducerii deficitelor si asigurarii unei cresteri economice sanatoase, in contextul dificil generat la nivel european si international…

- Peste 1.400 de primarii din tara au la dispozitie 2,4 miliarde de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a declarat, marti, premierul Nicolae Ciuca, care a participat, la Palatul Victoria, la semnarea primelor contracte finantate din PNRR selectate in cadrul apelului de proiecte „Valul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a discutat, joi, la Palatul Victoria, impreuna cu premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, cu delegatia Grupului Bancii Mondiale in Romania, condusa de presedintele David R. Malpass, despre necesitatea dezvoltarii parteneriatului bilateral, in contextul provocarilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. „Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”, a adaugat șeful Executivului. „Primul miliard de euro din Planul Național de Redresare…

- Premierul Nicolae Ciuca a primit luni, 21 martie, la Palatul Victoria, vizita unei delegații a Congresului SUA, condusa de catre Steven Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate Naționala, din Camera Reprezentanților, a informat Guvernul Romaniei, iar discuțiile au vizat situația…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a solicitat ministrilor, in sedinta de Guvern de miercuri, sa faca toate demersurile pentru ca tintele si jaloanele pe care Romania le are de finalizat in primul trimestru al anului 2022 sa fie indeplinite la timp, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru,…