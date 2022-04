Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca masura prin care cei care vor continua sa investeasca peste un milion de euro in economie sa beneficieze de sprijinul statului va intra in vigoare la 1 mai, aratand ca aceasta prevedere face parte din pachetul de masuri anuntate de coalitia de guvernare. ”Suntem de asemenea preocupati de a asigura reglementarile necesare, pentru ca mediul de afaceri sa beneficieze de masura pe care am stabilit-oin acest pachet de masuri si cei care vor continua sa investeasca peste un milion de euro in economie sa beneficieze de sprijinul statului”, a spus premierul.…