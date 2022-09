Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca a luat act „cu ingrijorare” de declarațiile lui Vladimir Putin. „Vom continua sa analizam cu calm evoluția situației impreuna cu aliații noștri din NATO și partenetrii din UE”, adauga șeful Executivului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deputați din 18 districte municipale din Moscova, Sankt Petersburg și Kolpino cer demisia președintelui rus Vladimir Putin.Informația este transmisa de CNN, care citeaza petiția distribuita de inițiatori, luni, pe Twitter.”Noi, deputații municipali ai Rusiei, credem ca acțiunile președintelui Vladimir…

- Președintele rus Vladimir Putin, dupa negocierile cu omologul sau turc Tayyip Erdogan, s-a intalnit cu liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, cu care a discutat despre dezvoltarea socio-economica a Ceceniei, a declarat secretarul de presa al liderului rus, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, cu prilejul unei vizite in judetul Alba, ca declaratiile facute in Romania, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre premierul Ungariei, Viktor Orban, sunt ‘nedorite’ si ‘nu isi au locul intr-o Europa unde 27 de tari traiesc in pace si prosperitate’. El a subliniat…

- Premierul Ciuca da asigurari ca exista cantitați suficiente de grau Foto: captura youtube.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca exista cantitați suficiente de grâu atât pentru consumul intern, cât și pentru export. Prim-ministrul…

- Diplomatia ucraineana "condamna cu fermitate decretul presedintelui rus Vladimir Putin care faciliteaza accesul la cetatenia rusa pentru toti ucrainenii, vazand in acesta "o noua atingere la suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei. "Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate decretul…

- Vladimir Putin a spus, joi, ca Federația Rusa „nu a inceput inca nimic serios” in Ucraina, potrivit agenției de presa TASS. Declarațiile lui Putin inseamna ca potențialele Moscovei și ale Kievului sunt absolut incomparabile. Pentru ca potențialul Rusiei este atat de mare, incat, deocamdata, ea a…

- Președintele indonezian Joko Widodo a exclus prezența personala a președintelui rus Vladimir Putin la summitul G20. Acest lucru a fost anunțat de premierul italian Mario Draghi, relateaza TASS. In ajun, asistentul președintelui Rusiei, Yuri Ushakov, a spus ca Widodo i-a trimis lui Putin o invitație…