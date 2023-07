Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a a anunțat ca in ședința de conducere a PNL s-a discutat despre o analiza la nivelul fiecarui minister referitor reducerea numarului de secretari de stat. Președintele PNL a subliniat ca va urma o decizie la nivelul de Coaliție in acest sens.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca banii din transa a doua din PNRR vor contribui esential la modernizarea Romaniei in toate domeniile cheie, in special infrastructura, sistemul sanitar si cel educational.

- Populația care este astazi in Republica Moldova este similara cu cea din anul 1956. In anii 2021/2022 am avut cea mai mare reducere a numarului de moldoveni din istoria țarii. In 2021 a scazut cu 2,35%, iar in 2022 cu 2,4%. Aceasta scadere puternica a fost determinata de un sporul natural negativ, care…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat faptul ca la nivelul funcțiilor care țin de Guvern se vor regasi cele doua partide din Coaliție, dar și reprezentanți ai minoritaților naționale.

- Virgil Guran, vicepreședinte PNL, a dezvaluit miercuri, la Antena3 CNN, ce au discutat liderii liberali aseara cu Klaus Iohannis, in contextul in care Nicolae Ciuca se pregatește sa-și depuna mandatul de premier.„Au discutat despre realizarea rotativei in termenii și condițiile stabilite, fara sa…

- Rotativa guvernamentala este programata pentru finalul saptamanii viitoare. Nicolae Ciuca ar urma sa-și inainteze demisia in 26 mai 2023. Marcel Ciolacu (PSD) anunța deja „creionarea” viitorului program de guvernare.

- „Nu se pune problema reducerii salariilor, nu se pune problema reducerii investițiilor. Discutam despre o analiza care se va desfașura la nivelul Ministerului de Finanțe, in deplina coordonare cu celelalte ministere.Va rog sa nu inducem niciun fel de temere catre oameni, ca ar urma sa se sau ca s-ar…

- Presedintele USR, Catalin Drula, acuza PNL ca „a uitat de democratie” si vrea „sa se agate de putere” cand propune comasarea alegerilor locale si parlamentare. „Penelistii, adica ospatarii PSD, asa cum s-au autonumit in sedinta de miercuri seara, sunt disperati. Au venit cu o propunere ridicola, din…