- „Economia Romaniei este stabila, intr-o perioada in care state mai dezvoltate se confrunta cu serioase complicatii. Agentia Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a tarii noastre la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta. Aceeasi valoare a fost acordata si la…

- Vorbim aici despre pastrarea cotei unice, menținerea dividendelor la același nivel, de 8% și pastrarea pragului de 500.000 euro pentru micro intreprinderi. De asemenea, liberalii s-au opus creșterii TVA la 21% și conform ultimelor discuții se pare ca au obținut acest lucru. Nicolae Ciuca, președintele…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat ce masuri au fost prezentate la Bruxelles, in discuțiile cu liderii și experții din Comisia Europeana de saptamana trecuta, alaturi de alți miniștri și premierul Marcel Ciolacu.„Noi am prezentat un plan de masuri fiscal bugetare astfel incat sa protejam…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…

- George Simion a gasit soluția pentru multinaționalele care fac bani in Romania, direcționați in afara: impozitarea prin lege a cifrei de afaceri. Primul lucru pe care-l va face Guvernul AUR va fi impozitarea multinaționalelor cu 1%, a avertizat George Simion, la Romania TV, duminica seara. „Impozitarea…

- In ziua in care Curtea Constituționala(CCR) a publicat motivarea deciziei asupra modificarii legii privind pensiile speciale , Marcel Ciolacu a venit cu o serie de declarații extrem de interesante. Pensiile speciale, subiect de negociere la Comisia European, anunța Marcel Ciolacu Luni seara, șeful Executivului…