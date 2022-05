Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 29 aprilie, ca la reuniunea ministrilor Apararii de la Ramstein s-a discutat despre nevoile militare ale Ucrainei, in contextul razboiului declanșat de Rusia, și ca țara noastra urmeaza sa ia o decizie in acest sens, pe care o va face publica.„Romania…

- Astazi, se pun in circulație primii kilometri de drum expres din Romania, conform anunțului facut de premierul Nicolae Ciuca, in ședința de Guvern. Este vorba despre 18,5 kilometri din lotul 2, adica segmentul Robanești – Piatra Olt, care va funcționa ca o centura a orașului Balș. In ciuda vremii…

- Dan Vilceanu a anunțat miercuri, intr-o conferința de presa, ca și-a dat demisia din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. „In urma cu aproximativ o ora, dupa finalul ședinței de Guvern, mi-am inaintat demisia premierului Nicolae Ciuca. Am hotarat sa susțin aceasta conferința…

- Joi seara, premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca toate cele 24 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) asumate pentru primul trimestru al acestui an sunt indeplinite din perspectiva responsabilitatii Guvernului.

- Legea achizițiilor publice va fi modificata, vineri, in ședința de Guvern, la propunerea vicepremierului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. In caz contrar, țara noastra risca sa piarda fonduri de 12,7 miliarde de euro din PNRR pentru infrastructura de transport. Conform notei de fundamentare…

- Romania a cheltuit 51 de milioane de lei, pana la acest moment, de la inceperea conflictului din Ucraina, iar saptamana viitoare vor fi inaintate documentele la Bruxelles pentru inceperea decontarilor, a declarat azi premierul Nicolae Ciuca, dupa sedinta de Guvern. El a adaugat ca au fost stabilite…