Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de animale primesc un sprijin financiar de aproximativ 1,34 milioane de lei pentru serviciile prestate in luna iulie, informeaza vineri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul Romaniei, condus de liberalul Nicolae Ciuca, ofera 185 de milioane de euro pentru crescatorii de animale. Aceasta masura vine in sprijinul direct al crescatorilor de animale și incurajeaza creșterea producției de alimente de marca romaneasca. Este o perioada in care este important sa protejam…

- Fermierii ar putea primi o suma de 96,2796 euro pe hectar (ha) in anul de cerere 2022, aferenta platilor directe unice pe suprafata, conform unui proiect de hotarare postat pe site-ul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit Agerpres. Platile directe prevazute in acest proiect,…

- ”Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022”, precizeaza…

- Crescatorii de animale primesc un sprijin financiar de 26,047 milioane de lei pentru serviciile prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022, informeaza joi Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Miercuri, 3 august 2022, Comisia Europeana a rambursat Romaniei suma de 79, 06 milioane de euro. Aceasta suma reprezinta cheltuielile efectuate de catre Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in luna iunie 2022. Cheltuielile sunt aferente…

- Comisia Europeana a rambursat, miercuri, Romaniei suma de 79,06 milioane de euro, care reprezinta cheltuielile efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in iunie 2022, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Comisia Europeana a rambursat, miercuri, Romaniei suma de 79,06 milioane de euro, care reprezinta cheltuielile efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in iunie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…