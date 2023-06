Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Nicolae Ciuca a fost ales, marți, in funcția de președinte al Senatului, cu 88 de voturi „pentru” și 16 „contra”. Plenul Senatului s-a reunit, marți dimineața, pentru alegerea președintelui forului legislativ. PNL l-a propus pe Nicolae Ciuca, iar USR pe Anca Dragu. Celelalte grupuri parlamentare…

- Conducerea Senatului a fost convocata marti dimineata, la 9.30, pentru alegerea liderului PNL Nicolae Ciuca ca presedinte al forului legislativ, dupa demisia acestuia, luni, din functia de premier. In prezent, Senatul este condus interimar de liberala Alina Gorghiu. Nicolae Ciuca nu a dorit sa ramana…

- Nicolae Ciuca este asteptat sa-și depuna luni dupa-amiaza demisia din funcția de premier. Planul pentru plecarea de la Guvern a fost discutat deja la nivelul Coaliției cu președintele Klaus Iohannis, insa totul depinde de greva din Educație. Ciuca așteapta luni raspunsul de la profesori daca accepta…

- Mii de cadre didactice și personal auxiliar din Educație au pornit in marș, vineri la pranz, din Piata Victoriei spre Cotroceni, in timp ce la Guvern se deruleaza o noua runda de negocieri intre liderii sindicali și premierul Nicolae Ciuca. Oamenii scandeaza lozinci impotriva Guvernului, a coalitiei…

- Președinte FSLI, Simion Hancescu a declarat ca apelul premierului Nicolae Ciuca catre profesori facut luni seara, ”s-ar putea sa scoata mai mulți oameni in strada”. Comentariul a fost facut intr-o emisiune la Antena 3. Prin apelul facut luni seara catre profesori, cerandu-le acestora ”sa revina la catedra”,…

- Camera Deputatilor si Senatul l-au numit, in plenul reunit de marti, pe Valeriu Zgonea in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Valeriu Zgonea a primit 270 de voturi „pentru” si 33 „impotriva”. Pentru aceeasi functie a mai candidat…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…

- Un avion care decolase de la Timișoara și trebuia sa aterizeze in Egipt, la Hurghada, a agterizat de urgența pe Aeroportul Henri-Coanda Otopeni din București, deoarece pilotului i s-a facut rau. Aeronava a fost pilotata de copilotul echipajului TAROM. Avionul TAROM care efectua zborul RO 7673 pe ruta…