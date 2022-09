Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a precizat ca pozitia cancelarului german Olaf Scholz atesta faptul ca Romania este pregatita sa intre in Schengen, spre beneficiul intregii Uniuni Europene, iar romanii merita sa se bucure de aderarea la Spațiul Schengen.

- ”Cred ca este important sa subliniem si faptul ca, pe baza deciziilor luate pana in acest moment si analizelor la nivelul Ministerului de Finante, am reusit ca, la finele lunii iulie, sa asiguram rambursarea de TVA. Desi am plecat de la o valoare neasigurata in buget de peste doua miliarde de lei, in…

- Premieruul Nicolae Ciuca a transmis ca a primit cu incredere in perspectivele de dezvoltare ale Romaniei anuntul Comisiei Europene, aratand ca, prin Acordul de parteneriat actualizat, Romania va beneficia pana in 2027 de 31,5 miliarde de euro fonduri europene. Premierul a facut apel la potentialii beneficiari…

- ”Depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline” Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro România va avea suficient gaz în depozitele nationale astfel încât sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca. "În…

- Romania dispune de un potential agricol generos si are capabilitatea sa produca un volum de alimente care depaseste necesarul de hrana la nivel national, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca. Ciuca a prezidat, la Palatul Victoria, reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca decizia privind compensarea pretului la carburanti cu 50 de bani a fost luata in coalitia de guvernare, mentionand ca „nu a fost vorba despre o dezbatere, o disputa care da mai mult” si ca nu s-a discutat punctual ce se va intampla la benzinariile…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu. “Performanțele extraordinare ale sportivilor noștri ne dau speranța in capacitatea romanilor de a-și demonstra potențialul. Entuziasmul de acum, generat de aurul…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, in cadrul discutiilor temele abordate vizand perspectivele bugetare privind implementarea schemei de ajutor HoReCa 2, care sa diminueze efectele generate de crizele suprapuse pe care Romania…