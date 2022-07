Da, pur și simplu mi-e dor de Veorica! Gafele ei au devenit nevinovate fracturi de logica mioritica in comparație cu enormitațile pe care Ciuca, aceasta Veorica fardata nereușit cu epoleți, le emite cotidian. Zilele trecute am fost asediat de hohotul imens de ras al unor țanci. Auzisera la TV gogomania zilei: ,,Știm foarte bine, motorina […] Articolul Ciuca, aceasta Veorica fardata nereușit cu epoleți apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .