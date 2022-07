Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, la Mihail Kogalniceanu, ca abordarea unitara a Flancului Estic este cea mai eficienta modalitate de a apara fiecare centimetru de teritoriu NATO, precizand ca recentul Summit de la Madrid a marcat nasterea unei noi etape de descurajare si aparare colectiva.…

- Cei opt ambasadori pe care SUA i-a trimis in Romania in ultimii 25 de ani, de cand intre cele doua țari exista un parteneriat strategic, semneaza impreuna o scrisoare deschisa in care apreciaza colaborarea SUA-Romania și progresele inregistrate de țara noastra. La implinirea a 25 de ani de parteneriat…

- Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat, joi, la Summitul NATO, sustinerea Romaniei pentru cooperarea Aliantei Nord-Atlantice cu Uniunea Europeana, transmite trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia. Seful statului a participat, de marti pana joi, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei…

- Participarea presedintelui Klaus Iohannis la summitul de la Madrid Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa timp de doua zile la summitul NATO de la Madrid, unde se va discuta despre razboiul de agresiune…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, joi, Romania va cere la Summitul NATO de la Madrid considerarea Rusiei ca fiind un agresor, care pericliteaza securitatea si siguranta euroatlantica, si considerarea Marii Negre ca fiind o zona de pericol pentru care este nevoie de o atentie…

- Premierul nipon Fumio Kishida intentioneaza sa participe la summitul NATO din iunie din capitala Spaniei, Madrid, ceea ce inseamna ca el ar deveni primul lider nipon care ia parte la o reuniune a aliantei nord-atlantice, a declarat sambata o sursa guvernamentala, citata de agentia locala Kyodo. Participarea…

- Indiferent daca va fi un razboi „de uzura" sau un conflict „mocnit" ce se va intinde pe parcursul mai multor ani, cu sau fara extinderea pe continent a razboiului, Europa va fi puternic afectata de ce se intampla in Ucraina. Nimeni nu stie cum va evolua razboiul din Ucraina, situatia fiind intr-o continua…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit vineri la Istanbul pe ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Cu acest prilej, Bogdan Aurescu a menționat necesitatea reflectarii in documentele Summitului de la Madrid, inclusiv in noul Concept Strategic, a importanței strategice a regiunii…