- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a vizitat astazi Unitatea de producție Star Assembly din Sebeș, o componenta importanta a rețelei de producție pentru trenurile de rulare ale vehiculelor produse de concernul german Mercedes-Benz și un obiectiv de investiții cu multe beneficii in plan local și național.…

- Reabilitarea cladirilor cu risc seismic I și II se va face cu bani de la Guvern, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila . Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor , inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut implicarea permanenta a ministrilor si secretarilor de stat responsabili in dialogul purtat la nivelul Comisiei Europene in privinta prezentarii jalonelor si tintelor asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), conform calendarului aprobat, pentru…

- „Primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga tara si reprezinta cea mai buna dovada a modului in care Guvernul Romaniei abordeaza sansa enorma pentru dezvoltarea si modernizarea tarii…

- Guvernul va majora contributiile virate in conturile pe care angajatii le au la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), dar abia incepand cu 1 ianuarie 2024, de la 3,75-, cat este in prezent, la 4,75-, prevede un proiect de ordonanta pregatit de Executiv si aflat in posesia Profit.ro. …

- „Anul acesta, eu nu sustin nicio majorare de taxe. Nici anul viitor nu sustin vreo majorare de taxe. In schimb, si in Programul de guvernare si in Planul National de Redresare si Rezilienta asumat de catre domnul Ghinea si fostii colegi de coalitie de dreapta sunt trecute toate aceste masuri. Noi le-am…

