Ciucă a trecut sub comanda Cancelariei premierului operaționalizarea în București a Centrului Cyber al UE ​Cancelaria prim-ministrului va fi responsabila cu operaționalizarea în București a Centrului Cyber al UE prima structura a UE care va gestiona fonduri europene de 2,5 miliarde de euro în materie de securitate cibernetica, potrivit unui act normativ adoptat joi de Guvernul Ciuca. Sarcina aceasta revenea anterior grupului de lucru interinstituțional Gli-Cyber, condus acum de Marian Neacșu, dar prin decizia de azi acest grup va intra în coordonarea Cancelariei premierului.



Guvernul a avut pe agenda de joi un Memorandum care a vizat aceste schimbari.



Sursa articol: hotnews.ro

