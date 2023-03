Ciucă a semnat contractul pentru noua alternativă la DN1 către Brașov Proiectul legarii Ploieștiului de Brașov prin autostrada nu a fost abandonat, declara premierul Nicolae Ciuca la semnarea contractului pentru noua alternativa la DN1, catre Brașov. „Ma bucur ca un proiect inceput in 1985 ajunge astazi sa fie transpus in realitate și vorbim despre un tronson de drum care va trece Carpații și va reuși sa lege sudul țarii de centrul țarii”, a declarat, miercuri seara, prim-ministrul, la semnarea contractului pentru reabilitarea și modernizarea Drumului Județean 1021 Valea Doftanei (județul Prahova) – Bradet (județul Brașov), transmite stiripesurse.ro . Ciuca a subliniat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

