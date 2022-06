CIUCĂ a prezentat cifrele așteptate de 3,3 milioane de români Guvernul aproba in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. „Așa cum ne-am angajat in cadrul coaliției, tot azi, prin OUG, vom aproba acordarea in luna iulie a acelui ajutor financiar de 700 de lei pentru pensionarii ale caror venituri sunt sub limita de 2.000 de lei”, a spus la inceputul ședinței de guvern Nicolae Ciuca. Premierul precizeaza ca numarul beneficiarilor este de 3,3 milioane de pensionari. „Continuam implementarea programului Sprijin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

