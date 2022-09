Stiri pe aceeasi tema

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

- “Ce tine de Ministerul Muncii, si anume plata compensarii preturilor la energie catre furnizori si catre toti cei care livreaza energie electrica si gaze naturale catre populatie, suntem cu plata la zi pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022. Nu avem niciun impas. Le multumesc colegilor mei, am avut…

- Aceasta reducere a TVA urmeaza sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lui martie 2024, anunta Scholz ”Ne asteptam ca intreprinderile sa aplice 100% clientilor aceasta scadere”, subliniaza cancelarul german.The post Germania scade TVA la gaze naturale de la 19% la 7%, pentru a ajuta clientii sa infrunte…

- Liderii coalitiei de guvernare au discutat astazi despre noile masuri ce trebuie luate anul viitor pentru a proteja populatia si economia in fata cresterii preturilor la energie si combustibili, fara a ajunge insa la o concluzie. Potrivit unor surse citate de redactorul nostru Andrei Serban, urmeaza…

- ”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in…

- Aceasta ancheta a fost incredntata Oficiului Centrul de reprimapre a marii infractionalitati financiare (OCRGDF). Ea intervine dupa ce ONG-ul anticoruptie Transparency International (TIF) a depus o plangere, la sfarsitul lui mai, la Paris, cu privire la fapte de ”spalare de bani” vizand posibile bunuri…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- Guvernul ar putea lua in discutie, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta care introduce o schema de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei romanesti, afectata de consecintele razboiului din Ucraina. Potrivit agendei Executivului, este vorba de schema de ajutor de stat IMM INVEST…