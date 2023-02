Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, l-a felicitat joi seara pe premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, dupa ce acesta a fost confirmat in functie prin votul din Parlament si l-a invitat sa faca o vizita oficiala in Romania.

- Republica Moldova nu trece printr-o criza politica, asa cum incearca sa insinueze propaganda putinista de la Chisinau si Bucuresti, direct interesata sa destabilizeze actuala guvernare pro-europeana si pro-democrata al carui lider este Maia Sandu. Schimbarea de guvern este un act de rutina in democratie,…

- Președintele Klaus Iohannis a raspus, joi, atacurilor lansate de liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmand ca ”unii politicieni merg la televizor si ii ia gura pe dinainte”. Ciolacu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca mandatele președintelui Iohannis au fost ”au fost ani pierduți” din cauza unor…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, a ținut un discurs in care l-a ridicat in slavi pe șeful sau, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a spus ca prim-ministrul este un lider care ”știe calea” și care “știe sa utilizeze busola” pentru a consolida legaturile noastre cu valorile și beneficiile…

- "Saptamana trecuta am aprobat in sedinta de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde de lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel incat fermierii sa poata sa beneficieze de fonduri pentru culturile agricole si am discutat si despre masurile pe care putem sa le luam pentru cei care se ocupa cu cresterea…

- Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, susține ca Iohannis are in plan sa revina in fruntea partidului liberal și sa devina premier, dupa alegerile din 2024. “PNL a castigat alegeri ca PNL, nu parte in aliante, doar in mandatul meu. Nu am castigat alegerile parlamentare din doua motive: in primul rand…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca intrarea impreuna cu Bulgaria in Schengen este o opțiune „considerabil mai buna” și „de preferat fața de cealalta varianta”. Șeful statului a afirmat ca Romania cauta o soluție pentru un vot pozitiv dat ambelor state vecine care vor sa intre in Spațiul Schengen,…