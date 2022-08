Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut, marti, ministrului Educatiei, Sorin Campeanu, rezolvarea problemei toaletelor din curtile scolilor. Ciuca a precizat ca e nevoie de un plan concret și ca problema poate fi rezolvata in maxim doi ani, fara costuri mari. ”Din pacate avem inca scoli in care suportul administrativ…

- ANAF vrea sa publice numele contribuabililor care NU figureaza cu datorii la buget. Pana acum, Agenția a procedat invers, publicand numele celor care nu au restanțe la plata taxelor. ANAF a trimis Guvernului un proiect de act normativ care ii va permite sa publice, trimestrial, numele contribuabililor…

- Salariile bugetarilor urmeaza sa creasca. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ordonanța va fi aprobata, vineri, de Guvern, dupa mai multe amanari. „Astazi vom aproba creșterea salariilor in sistemul public. Este o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și in conformitate cu discuțiile…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Poliția Romana a anunțat, luni, ca s-a dispus declanșarea cercetarii prealabile a șefului Poliției Targoviște, a șefului Biroului de Ordine Publica și a altor doi polițiști cu funcții de execuție. Masura a fost luata dupa ce mai mulți polițiști au fost loviți cu pumnii și picioarele, la inmormantarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, luni, intr-un bilanț al Guvernului la 7 luni, ca se incadreaza in țintele asumate in programul de guvernare. Premierul a menționat ca a realizat evaluarea miniștrilor, dar niciunul dintre aceștia nu va pleca acasa. ”Am preluat responsabilitatea guvernarii in urma…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost, duminica, printre primii politicieni care au transmis mesaje de Ziua Drapelului National. Prim-ministrul a facut referire la experienta sa in teatrele de operatii din afara tarii, spunand ca prezenta Tricolorului in bazele in care isi desfasura activitatea insemna legatura…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, ca o va schimba pe Gabriela Szabo de la conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti si va trimite Corpul de control pentru a verifica activitatea clubului. „Am luat decizia de a schimba conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti. Directorul…