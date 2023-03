Stiri pe aceeasi tema

- ”Sarbatorim astazi femeile din viata noastra si le transmitem cele mai bune ganduri, de recunostinta, respect si pretuire. 8 Martie este si despre drepturile femeilor si le asigur ca Guvernul pe care il conduc va continua sa le sprijine, prin masuri concrete, in tot ceea ce isi doresc sa realizeze”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de 8 Martie, dand asigurari ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce isi doresc sa realizeze.”Sarbatorim astazi femeile din viata noastra si le transmitem cele mai bune ganduri, de recunostinta, respect si pretuire.…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri, un mesaj, in care asigura femeile ca guvernul pe care il conduce „va continua sa le sprijine, prin masuri concrete, in tot ceea ce iși doresc sa realizeze”. „Sarbatorim astazi femeile din viața noastra și le transmitem cele mai bune ganduri, de recunoștința,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis miercuri un mesaj de 8 Martie, el dand asigurari ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce isi doresc sa realizeze.

- Guvernul sustine eforturile producatorilor romani de a se extinde pe pietele europene, dar si pe cele din zonele economiilor emergente, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciuca, la finalul unei vizite de lucru la compania Scandia Sibiu. Seful Executivului efectueaza o vizita in judetele Sibiu si Alba.…

- Romania este interesata sa completeze necesarul de consum utilizand terminalul de gaze naturale lichefiate (GNL) egiptean, pana la momentul la care va putea valorifica gazele de mare adancime din Marea Neagra, a declarat premierul Nicolae Ciuca, dupa intrevederea pe care a avut-o, la Cairo, cu ministrul…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca proiectele legilor Educatiei au fost aprobate de conducerea partidului si urmeaza ca in aceasta saptamana sa aiba loc o intalnire a coalitiei de guvernare pentru a se stabili calendarul adoptarii lor, in conditiile in care trebuie finalizate…

- ”Investitiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, in alcatuirea bugetului de stat si in cresterea economiei. Potrivit indicatorilor de profil, in trimestrul al treilea al anului trecut, investitiile au contribuit cu 3,8% in cresterea PIB, iar consumul – cu 2,5%. Dincolo de aceste…