- Vivendi International SA („Vivendi” sau „GRUPUL”) anunța ca a incheiat un acord cu I3CP Holdings BV („13CP”) pentru vanzarea intregii sale dețineri in filiala sa de asigurari City Insurance Romania SA ( „CIRO”), potrivit unui comunicat. NU va fi nicio AUTOSTRADA. Un deputat știe ce se va intampla:…

- Un numar limitat de spectatori va putea asista la concursul Eurovision din portul olandez Rotterdam in luna mai, potrivit BBC.Publicul va fi format numai din cetațeni olandezi, la fiecare spectacol, arena va fi umpluta la jumatate din capacitate, adica aproximativ 3500 de persoane.In acest an la Eurovision…

- Angela Gheorghiu readuce in actualitate, prin vocea sa, muzica romaneasca și o promoveaza la nivel global. Celebra soprana a lansat, alaturi de prestigioasa Royal Philharmonic Orchestra, cantecele sale preferate, teme romanești licențiate și distribuite in toata lumea de Warner Classsic. Este cea mai…

- Un festival de muzica de doua zile a avut loc langa Amsterdam, pentru a testa daca astfel de evenimente pot fi organizate in siguranța in epoca COVID-19, arata Euronews si BBC. Localitatea Biddinghuizen de langa Amsterdam a gazduit festivalul experiment in care aproximativ 3.000 de oameni au primit…

- Cele 5.000 de bilete puse la dispozitia suporterilor pentru partida Olanda - Letonia, programata pe 27 martie la Amsterdam, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, s-au epuizat in doar 30 de minute, a anuntat Federatia olandeza de fotbal (KNVB), citata de L'Equipe. "Acest lucru demonstreaza ca…

- UPDATE 12:12: Ciprian Paraschiv: „Andrei Cristea nu merita sa fie tratat atat de urat” Contactat de GSP, Ciprian Paraschiv, președintele lui Poli, a oferit o prima reacție despre deciziile dure luate astazi de șefi: „Sunt in drum spre București pentru intalnirea de maine a cluburilor din Liga 1. Imi…

- Nicio persoana nu a fost ranita in deflagrația care a avut loc miercuri dimineața in orașul Bovenkarspel, scrie Reuters. Alte centre de testare au fost ținta unor atacuri anul trecut.Centrul regional de testare din orașul Bovenkarspel, provincia olandeza Olanda de Nord, a fost lovit de o explozie miercuri…

- Olanda impune noi reguli de calatorie, iar calatorii care vor sa plece in Amsterdam vor trebui sa se prezinte la imbarcare cu un test antigen negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 4 ore inainte. Prezentarea acestui test antigen este obligatorie incepand din 23 ianuarie 2021 (00:00 local Amsterdam), potrivit…