Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, deschiderea procedurii de faliment pentru societatea de asigurari City Insurance, admitand cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). City Insurance va fi dizolvata.

