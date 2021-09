Retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare – reasigurare City Insurance, constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia au devenit oficiale, luni, o data cu publicarea in Monitorul Oficial. City Insurance are la dispoziție un termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei in care poate formula contestatie la Curtea de Apel Bucuresti. Contestatia nu suspenda, insa, pe timpul solutionarii, executarea masurilor. Tot in termen de o luna de la data publicarii deciziei, societatea are obligația de a preda…