- Industria muzicala din Romania si-a descoperit o noua stea. Luis Gabriel este un tanar foarte talentat care a luat Romania prin surprindere si a dat lovitura prin intermediul piesei „Toate Diamantele”, care a adunat intr-un an nu mai putin de 120 de milioane de vizualizari pe YouTube, pe un singur canal.…

- Victoria Kern și Anna Grey fac o super echipa pentru „Ride Ride Ride”, o piesa care te poarta peste mari și țari, pe drumuri pe care nimeni n-a mai fost, intr-un road trip la care visezi de mult. Doua voci puternice care se imbina intr-un mod ideal, Victoria Kern și Anna Grey reușesc sa transmita o…

- Benzz a lansat in colaborare cu Tion Wayne și French Montana remix-ul piesei “Je M’appelle”. Cu versiunea originala a „Je M’apelle”, care a acumulat peste 27 de milioane de streamuri Spotify și peste 11 milioane de vizualizari pe YouTube, melodia este, fara indoiala, una dintre cele mai mari hituri din…

- La aproape doua luni de cand s-a lansat, dupa sute de mii de vizualizari pe YouTube și stream-uri in Spotify, „Heal Your Soul”, piesa lui Manuel Riva in colaborare cu Alexandra Stan, poate fi ascultata in 4 versiuni diferite de remix. Manuel Riva, Bombs Away, The HIDD3NS și Johnny Made This, au creat,…

- Conan Gray a lansat single-ul “Yours”, care va fi prezent pe albumul „Superache”, disponibil incepand cu data de 24 iunie. Conan a crescut așteptarea pentru album cu piesa „Memories”, lansata luna trecuta. Piesa a strans deja peste 19 milioane de stream-uri Spotify și 4 milioane de vizualizari pe YouTube. Publicatia…

- Matteo, cantarețul, compozitorul și producatorul dancehall și reggae, „parintele” hitului Panama, colaboreaza cu Idahams, cantaretul, compozitorul și producatorul nigerian, pentru piesa „A Little Bit”, perfecta pentru playlistul acestei veri, care se anunta plina de distractie si relaxare. Recent, hitul…

- Unele colaborari sunt legendare inca dinainte sa fie pus primul cuvant pe foaie și primul acord pe portativ, totul prin simpla asociere. Armin van Buuren și R3HAB sunt un astfel de exemplu cu piesa „Love We Lost”, prima colaborare dintre cei doi. Cu peste 30 de milioane de ascultatori lunar și peste…

- Sonja vine cu un fresh new tune. Piesa pop dance este compusa și produsa in studiourile DeMoga Music. “Don’t Say Goodbye” vine cu o completare a poveștii melodiei “Runaway” și este lansata de de Excellence Media Production Europe. Don’t Say Goodbye este o una dintre producțiile cele mai apropiate…