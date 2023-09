City-break-uri sau vacanțe prelungite? Cum au călătorit românii în primele 8 luni ale anului Londra, Paris, Barcelona, Dublin, Madrid, Tel Aviv, Lisabona, Eindhoven, Dortmund și Malaga se afla in fruntea listei destinațiilor pe distanța medie preferate de romani. Romanii care au rezervat zboruri pe distanța lunga prin Kiwi.com au planificat din timp, și au ales sejururi mai lungi, de pana la 2 luni. Pe masura ce sezonul vacanțelor de vara se apropie de sfarșit, Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel-tech, ofera informații despre modul in care au calatorit romanii in primele opt luni ale anului 2023. Pana acum, majoritatea romanilor care și-au rezervat zboruri prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

