- Nationala de polo a Ungariei a castigat duminica, la Budapesta, medalia de aur la Campionatul European, dupa ce a invins in finala competitiei reprezentativa Spaniei, cu scorul de 14-13, fiind necesare aruncari de departajare, anunța news.ro.Scorul pe reprize a fost 1-3, 3-3, 2-2, 3-4, la…

- Hungarian Spectrum este un influent blog maghiar, scris in limba engleza de istoricul Eva S. Balogh, care traiește in Statele Unite, și citit de mii de oameni in fiecare zi, inclusiv de politicieni, diplomați straini și de jurnaliști care il folosesc drept sursa in publicații precum New York Times,…

- INTERVIU GSP. Ionuț Stroe, șeful sportului romanesc, aproba politica Guvernului de la Budapesta din a face o prioritate din sport, dar respinge strategia lui Viktor Orban de alege cateva discipline sportive, de tradiție, in care sa se investeasca masiv. - Domnule Stroe, avem un exemplu, chiar langa…

- Ungaria nu le va mai plati detinutilor despagubiri decise de instante, inclusiv de CEDO, pe motivul conditiilor necorespunzatoare din inchisori. "Statul ungar a sistat plata compensatiilor acordate delincventilor detinuti in inchisori", a anuntat Bence Tuzson, secretar de stat la cabinetul…

- Romania și Ungaria, doua dintre marile dezamagiri ale ultimului Campionat Mondial de handbal feminin, și-au demis antrenorii la inceputul acestei saptamani, anunța MEDIAFAX.Federația Romana de Handbal a incetat luni colaborarea cu Tomas Ryde, iar marți a venit randul forului de la Budapesta…

- Ziarul Unirea Ambasadorul Romaniei la Budapesta protesteaza fața de programul Ungariei de subvenționare a fermierilor din Transilvania Ambasadorul Romaniei la Budapesta protesteaza fața de programul Ungariei de subvenționare a fermierilor din Transilvania Ambasadorul Romaniei i-a transmis vicepremierului…

- Politia din Ungaria a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti într-un tunel clandestin la frontiera cu Serbia, aparent destinat sa evite gardul de sârma ghimpata ridicat între cele doua tari, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform unui comunicat al politiei, cele 44…

- Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsa, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 26-23, de formatia Brest Bretagne, într-un meci din grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, potrivit News.ro.Pentru a afla daca se va califica în grupele principale, echipa…