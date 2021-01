Premierul Florin Citu a declarat ca la numirea secretarilor de stat si a presedintilor de agentii guvernamentale va tine cont de mai multe criterii de moralitate si competenta, respectiv "fara penali in functii publice, fara conflicte de interese si profesionisti", astfel incat cel numit sa fie "omul potrivit la locul potrivit". "Nu se schimba foarte mult de anul trecut, prioritatile raman aceleasi, investitiile, investitiile sunt prioritare. Bineinteles, in continuare avem cheltuielile pentru Sanatate pe care trebuie sa le facem in contexul acestei pandemii, dar este momentul sa incepem sa facem…