Cîțule, vezi că Isărescu te vânează și în gaură de șarpe! Cariera politica a lui Florin Cițu a inceput sa se faca praf și pulbere – mai mult ”praf”! – inca din seara zilei 22 iulie! Atunci cand dezvaluiam ca ”SIE știe! Isar s-a vazut cu Soros in SUA”! Avertizand ca – exact ca pe vremurile in care figurau in rapoartele serviciilor secrete alertate de raportul […] The post Cițule, vezi ca Isarescu te vaneaza și in gaura de șarpe! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu, exista o gaura. Este o rectificare bugetara care, in conditiile in care nu am fi avut aceasta criza politica, s-ar fi intamplat deja si nu aveam aceasta discutie. Deci aceasta discutie exista acum pentru ca doamna Turcan a fost suparata. Nu am putut sa facem rectificarea bugetara, nefiind un Guvern…

- "Amara cafeaua, nu-i asa, Cițule…??? Azi, la 13,30, prin Dorobanti, cand PSD si pnl se pregateau de negocierile de la ora 14." a scris Florea intr-o postare la care a atașat poza. Șeful PNL nu a scapat de comentariile acide ale celor care au reacționat la postare.Liberalii au anunțat inca de vineri…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Stefan Radu Oprea ii acuza pe premierul interimar Florin Citu si pe ministrul Finantelor Publice, Dan Vilceanu ca ”au platit aseara pretul pentru votul primarilor PNL la Congresul care i-a ales in functii inalte”. ”Citule, penal ai fost, penal ai ramas! Citu si…

- Simion nu avea masca in momentul in care a luat cuvantul, iar intervenția sa a durat doar cateva secunde.Citește și: ”A inceput VOTUL pe moțiunea de cenzura - Premierul, HUIDUIT la scena deschisa, in Parlament: "Fara bețivi in funcții publice! Cițule, oamenii mor din cauza ta!"- LIVE TEXT și VIDEO "E…

- Simion nu avea masca in momentul in care a luat cuvantul, iar intervenția sa a durat doar cateva secunde.Citește și: ”A inceput VOTUL pe moțiunea de cenzura - Premierul, HUIDUIT la scena deschisa, in Parlament: "Fara bețivi in funcții publice! Cițule, oamenii mor din cauza ta!"- LIVE TEXT și VIDEO "E…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca, „pe ultimii metri ai unei guvernari dezastruoase”, premierul Florin Citu se pregateste sa dea bani din Fondul de rezerva al Guvernului „exclusiv unor localitati cu primari PNL”, cerandu-i președintelui sa intervina. „Pe ultimii metri ai unei guvernari dezastruoase,…

- Guvernul urmeaza sa se reuneasca in sedinta vineri pentru a discuta mai multe acte normative din domeniul invatamantului, inclusiv hotararea privind implementarea programului "Romania Educata".Sedinta a fost anuntata joi atat de premierul Florin Citu, cat si de ministrul Sorin Cimpeanu.Luni incepe noul…

- Iata ca daca iși inchpuie cineva ca Florin Cițu nu a ivațat in Yowa nimic altceva decat sa se suie beat la volan se inșeala amarnic! Pentru ca premierul a reușit sa deturneze agenda publica mai abitir decat orice batran securist, și asta in plin scandal al facturilor la gaze și lumina. Numai ca, in…