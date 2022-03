Stiri pe aceeasi tema

- Cititi o analiza semnata de Razvan Chiruta in PressHUB despre tradare si interesele Gazprom in Romania: Presa, politicienii si comentatorii de pe Facebook s-au obisnuit in ultimul deceniu sa arunce usor cu vorbe grele – dictatura, gulag sau tradare – cand se refera la fapte care nu au nici o legatura…

- CFR Calatori a inaintat guvernului o solicitare pentru scumpirea de la 1 iulie a biletelor de tren, deoarece, printre altele, din 2013 nu au mai fost operate majorari de tarif la calatorie pe calea ferata. Cererea trebuie insa aprobata de Ministerul Transporturilor, potrivit Digi24 . In solicitarea…

- Principalul lor obiectiv in Europa este de a crea o amenintare permanenta la adresa tarii noastre, a declarat secretarul adjunct al Consiliului, Mihail Popov, pentru ziarul Rossiiskaia Gazeta, unul din mijloacele de propaganda ale Kremlinului, pe fondul acuzatiilor Occidentului cu privire la un atac…

- In ultima saptamana Meta a fost un subiect pentru presa din toate motivele corecte, avand de-a face cu prima scadere de utilizatori zilnici de la infiintarea sa, apoi de amenintarea cu retragerea din Europa . Acum e un subiect pentru un motiv inedit: Mark Zuckerberg vrea sa impuna „distantare” si in…

- Președintele american Joe Biden a avertizat ca exista o „posibilitate clara” ca Rusia sa invadeze Ucraina luna viitoare, transmite Casa Alba intr-un comunicat de presa citat de BBC . Președintele SUA a facut aceste comentarii intr-o conversație telefonica cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky,…

- Greu pentru un partid este in aceasta perioada sa fie la guvernare, dar nu le este usor nici partidelor din opozitie sa fie adevarate partide de opozitie. Exista o mare diferenta intre a fi un oarecare partid aflat in opozitie si a fi un autentic „partid de opozitie”. Un partid „din opozitie” poate…

- Ministrii de externe din tarile Aliantei Nord-Atlantice se întrunesc vineri, în format de videoconferinta, pentru a adopta o pozitie comuna în perspectiva reuniunii Consiliului NATO-Rusia din 12 ianuarie consacrate reducerii tensiunilor legate de Ucraina, transmite agenția DPA, citata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, ieri, la consultari cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, și cu ceilalți lideri ai statelor aliate care fac parte din Formatul București 9 (B9). Subiectul principal al consultarilor, desfașurate telefonic, a vizat situația…