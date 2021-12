Conform surselor citate, Citu nu este de acord ca bugetul sa treaca de Parlament fara 7% din PIB pentru investitii, cat era prevazut in programul de guvernare. De asemenea, fostul premier nu este de acord nici ca proiectul sa treaca fara sa contina proiecte locale, pentru promovarea acestora fiind necesare amendamente la dezbaterea proiectului de buget in Parlament. Conform proiectului de buget pe 2022 facut public duminica de Ministerul Finantelor, cheltuielile destinate investitiilor insumeaza aproximativ 88,4 miliarde lei, echivalentul a 6,71% in PIB