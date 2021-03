Cîțu vorbește despre LOCKDOWN: ”Răspunsul meu este foarte clar” Premierul Florin Cițu a anunțat sambata, intr-o postare pe Facebook, ca Romania nu va ajunge din nou in lockdown din cauza pandemiei de coronavirus, precizand totodata ca numarul paturilor din spitale a crescut. Postarea integrala a lui Florin Cițu pe Facebook: Am participat la ședința tehnica de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a ma asigura ca obiectivele pe care le-am trasat in privința pandemiei sunt indeplinite. Numarul paturilor din spitale a crescut. E razboi intre ministrul ION și UDMR! Cițu a ales pe cine susține Fac apel la romani sa respecte masurile de protecție. Numai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

