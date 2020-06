Stiri pe aceeasi tema

- Vom reveni la perspectiva "stabil'' cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei "stabil" pentru Romania la toate agentiile de rating, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de presa."Aceasta perspectiva…

- Agentia de evaluare financiara S&P a confirmat ratingul de tara al Romaniei la nivelul "BBB-", cu perspectiva negativa, ceea ce reprezinta un semnal si pentru celelate doua agentii, Fitch si Moody's, care deruleaza evaluari ale ratingului Romaniei. S&P estimeaza ca deficitul bugetar va urca la 8% din…

- Anuntul agentiei Standard & Poor's reconfirma faptul ca masurile actualului Guvern pentru combaterea efectelor socio-economice ale crizei COVID-19 si asigurarea unor finante publice sustenabile au fost cele corecte în contextul global actual, sustine ministrul Finantelor Publice, Florin…

- Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei la "BBB-/A-3" recomandat pentru investiții, dar cu perspectiva negativa. Agenția anticipeaza o revenire ușoara a economiei de la mijlocul anului Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingul Romaniei la "BBB-/A-3"…

- Florin Citu a precizat, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca Agentia de rating Moody"s a pastrat rating-ul Romaniei si a schimbat perspectiva de la stabil al negativ. "La fel ca Standard and Poor"s si Fitch agentia de rating Moody"s spune doua lucruri: - finantele Romaniei au fost administrate ingrozitor…

- Potrivit sursei citate, decizia agentiei de reconfirmare a ratingului de tara are la baza potentialul de crestere economica solida al Romaniei, chiar si in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum si capacitatea institutionala moderata a statului roman. De asemenea, agentia apreciaza…

- „Am cuprins cresterea pensiilor in buget, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetara (...) In acest moment nu avem de ce sa discutam despre pensii, pentru ca la rectificare nu s-au luat banii de acolo. Nu este un subiect care ar trebui discutat azi.…