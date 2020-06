O parte dintre masurile de relaxare economica ce urmau sa expire la finele lunii iunie vor fi prelungite pana la 25 octombrie, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc cateva dintre masurile pe care le aveam pana la 25 iunie. In ceea ce priveste popririle, executarile silite pentru companii, persoane fizice vom merge cu ele pana in 25 octombrie si, in acelasi timp, si cu impozitul specific pentru a ajuta si industria HoReCa. Acestea sunt lucruri pe care le vom prelungi…