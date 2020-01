Cîțu: Vom cere CSAT să declare informatizarea ANAF proiect de importanță națională, să putem merge pe încredințare directă Ministrul Finanțelor Florin Cîțu va solicita CSAT sa declare informatizarea ANAF și a Ministerului Finanțelor proiecte de importanța naționala, pentru a putea fi realizate prin încredințare directa, cît mai repede, transmite Mediafax.

CSAT este modul în care ministrul încerca sa ocolesca birocrația și funcționarii care nu-și fac datoria.

&"Sa putem merge pe încredințare directa, sa avem acest soft, sa conectam ANAF la secolul acesta în câteva luni, sper ca în martie, aprilie. Sunt oameni care sunt acolo care par sa vrea sa faca doar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informatizarea ANAF este prioritara, iar daca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) va accepta propunerea ca evaziunea fiscala sa fie considerata pericol la adresa siguranței naționale, atunci Agenția Naționala de Administrare Fiscala ar putea face achiziții directe, a declarat premierul Ludovic…

- ​Informatizarea ANAF este prioritara, iar daca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) va accepta propunerea ca evaziunea fiscala sa fie considerata pericol la adresa siguranței naționale, atunci Agenția Naționala de Administrare Fiscala ar putea face achiziții directe, a declarat premierul Ludovic…

- Informatizarea ANAF este prioritara, iar daca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) va accepta propunerea ca evaziunea fiscala sa fie considerata pericol la adresa siguranței naționale, atunci Agenția Naționala de Administrare Fiscala ar putea face achiziții directe, a declarat premierul Ludovic…

- Evaziunea fiscala a ajuns o problema de siguranta nationala, spune Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el mai spus ca va introduce, la inceput de an, in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare…

- Evaziunea fiscala a ajuns o problema de siguranța naționala, spune Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el mai spus ca va introduce, la început de an, în Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) materialele necesare pentru aprobarea strategiei…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește azi de la ora 16:00. Pe ordinea de zi a ședinței se afla rectificarea bugetului de stat. Proiectul de rectificare ar urma sa fie aprobat in ședința de joi a Guvernului. „Datele sunt clare, cifrele sunt reci, concluziile sunt un pic mai complexe si, din…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…