Cîţu: Vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp am propus, va fi o compensare in aceasta iarna a pretului facturat. Va fi o compensare in factura. Pe langa consumatorul vulnerabil, vom merge mai departe si vom compensa o parte din factura", a declarat Citu marti la Parlament. Intrebat daca vor exista consecinte pentru furnizorii de energie care nu respecta piata concurentiala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

