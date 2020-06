Stiri pe aceeasi tema

- "Daca vor face mai multi ceea ce fac eu, venim si le spunem adevarul romanilor, in fiecare zi, vor intelege. Romanii isi vor da seama ce se poate face si deja vad faptul ca o guvernare liberala inseamna altceva, inseamna alte beneficii. O sa fac ceva ce nu a facut niciun ministru de Finante. O sa…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a atacat dur PSD in plenul Parlamentului la dezbaterea moțiunii simple, depuse de parlamentarii social democrați. Cițu acuza PSD ca folosește coronavirusul pentru a ataca Guvernul. „Nu mai este Romania voastra. Romanii v-au trimis acasa pentru populismul vostru ieftin”,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus, luni seara, la Digi 24, ca, in prezent, exista o reevaluare bugetara pentru a se vedea ce cheltuieli pot fi amanate sau reduce. Totodata, ministrul a vorbit despre banii alocați pentru plata concediilor medicale și despre suplimentarile de fonduri pentru cheltuielile…

- Pandemia de coronavirus a schimbat obiceiurile romanilor. Daca inainte de criza romanii aruncau banii pe mancare, haine sau alte produse și nu reușeau sa puna bani deoparte, acum aproape jumatate dintre romani aleg sa reduca cheltuielile la minimum, potrivit unui studiu realizat de MKOR Consulting.Aproape…

- Guvernul adopta joi OUG cu privire la amanarea platii ratelor pe o perioada de noua luni. "Romanii trebuie sa inteleaga ca amanare nu inseamna iertare si trebuie sa fie cumpatati. Daca avem nevoie de pasuire sa incepem cu o luna, doua, sa nu ne cream probleme pe viitor.(...) Este vorba de (amanare…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, le recomanda romanilor, atunci cand vor inainta cererea de amanare a plații creditelor, sa fie facuta pe o luna, maxim doua, iar daca situația financiara nu este una favorabila, atunci sa se extinda pana la 9 luni, fiindca „amanarea nu inseamna iertare de datorii”.„Amanarea…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca guvernul pregatește aprobarea unei ordonanțe de urgența privind suspendarea plații ratelor bancare atat pentru persoanele fizice cat și juridice. Propunerea Ministerului Finanțelor in discuțiile cu Banca Naționala a Romanii și bancile din sistem a fost…

- Politicienii isi vad mai departe d edispute in criza coronavirusului. "Cat tupeu! Niste masuri de protectie a cetateanului, in vremuri de pandemie, cine te impiedica sa iei? Tot PSD? Ai taiat 22 la suta din bugetul Sanatatii, in anul Coronavirusului, dupa ce ai imprumutat tara asta de 5 ori mai mult…