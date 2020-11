Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca va propune, in legea bugetului de stat pentru 2021, taierea ”semnificativa” a subvențiilor pentru partidele politice.”Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca in 2020 voi propune economii reale la bugetul de stat prin taierea cu un procent semnificativ…

