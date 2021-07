Premierul Florin Citu a declarat ca joi dupa-amiaza va purta o discutie cu ministrul Transporturilor pe tema accidentului feroviar produs miercuri noapte la Fetesti, subliniind ca este anormal ca in asemenea situatii "un sef de la CFR Calatori sau un director sa spuna ca solutia vine din alta parte". "Nu am date suplimentare. Am fost informat de ministru azi-dimineata, la prima ora, despre accident. O sa am o discutie cu el in aceasta dupa-amiaza, sa vad care sunt concluziile", a afirmat Florin Citu, prezent la Ministerul Finantelor. El a subliniat ca in cazul in care calatorii au suferit de pe…