Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca va aduce in discutia coalitiei de guvernare problema imunitatii parlamentarilor, mentionand ca imunitatea pe declaratii politice va ramane, dar nu si cea referitoare la acte penale.



"Eu as mai vrea, pentru ca este un lucru pe care l-am promis si anul trecut si vreau sa spun romanilor ca voi aduce in discutie in coalitia politica, este vorba de imunitatea parlamentarilor. Si aici am promis ca vom face ceva si va promit eu ca voi aduce in discutie imunitatea parlamentara in coalitia de guvernare, in cadrul politic al coalitiei, pentru ca trebuie…