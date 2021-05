Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca vineri va avea loc sedinta de guvern in care va fi adoptata hotararea pe tema masurilor de relaxare pentru perioada 15 mai - 1 iunie, dar si pentru etapele ulterioare. "Starea de alerta ramane. Vom avea o sedinta de guvern maine in care vom modifica in functie…

- Premierul Florin Cițu, a anunțat, joi seara, la Digi 24, ca starea de alerta va ramane, chiar daca „lucrurile merg bine” in Romania. Florin Cițu a explicat ca decizia de a menține starea de alerta a fost luata in contextul in care pandemia de coronavirus nu s-a incheiat. „Starea de alerta ramane! Romanii…

- Premierul Florin Citu anunta ca in sedinta de Guvern de joi vor fi aprobate sapte acte normative „care nu suporta amanare", intre care o hotarare privind alocatiile de hrana pentru pacientii din spitale, o ordonanta care clarifica situatia personalului care lucreaza in centre de vaccinare, dar si un…

- O sedinta de urgenta are loc la aceasta ora la Guvern. Participa, printre altii, premierul Florin Citu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si seful DSU, Raed Arafat. Premierul Florin Citu urmeaza sa faca, la ora 23.00, o declaratie de presa. Trei pacienti au murit, luni seara, dupa…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca executia bugetara pe primele doua luni a acestui an arata o crestere a cheltuielilor de personal mai mare decat cea estimata si a solicitat ministrului Finantelor o situatie pentru toti ordonatorii de credite, mentionand ca in buget exista o limita de 110…

- Premierul Florin Citu a declarat ca hotararea de Guvern privind noile masuri va fi publicata vineri in Monitorul Oficial, insa a discutat cu seful DSU Raed Arafat si au stabilit ca noile restrictii vor fi aplicate incepand de duminica pentru ca operatorii economici sa aiba timp sa se pregateasca.…

- S a decis ca circulatia va fi restrictionata in intervalul 22.00 05.00, nu 23.00 05.00, ca pana acum.Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 10 martie, la finalul sedintei de Guvernul, ca a fost prelungita starea de alerta cu inca o luna, data fiind pandemia de coronavirus.S a decis ca circulatia…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca luni dimineata ar urma sa aiba loc o sedinta de Guvern online, in care sa fie aprobata hotararea privind normele metodologice de aplicare a OUG referitoare la fondul de garantare a creantelor salariale, care permite plata salariilor pe urmatoarele trei luni pentru…