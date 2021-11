Premierul Florin Cițu are luni o videoconferința cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pentru identificarea unei soluții privind subvenția la gigacalorie. Cițu a afirmat ca, dincolo de gasirea unei modalitați echitabile de acordare a banilor in aceasta iarna, dorește soluții pe termen mediu și lung, astfel incat anii urmatori municipiile sa nu se mai gaseasca in aceeași situație. Referindu-se la situații precum cea de la Timișoara, premierul interimar a afirmat ca guvernul nu va da bani pentru plata unor amenzi sau pentru plata restanțelor. „Este o situație speciala. Indiferent…