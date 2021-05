Citu: Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal creste semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor creste semnificativ

Cîţu: Veşti excelente pentru toţi românii! Salariul mediu nominal creşte semnificativ. Puterea de cumpărare a românilor creşte semnificativ ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul anului. Va garantez”, sfirma premierul, care apoi citeaza datele prezentate de INS. Martie 2021 comparativ cu Martie 2020 – Comparativ cu luna martie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,7% Castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum Indicele castigului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul…

- Premierul Florin Cițu susține ca salariu mediu nominal crește semnificativ, ceea ce inseamna ca și puterea de cumparare a romanilor a crescut semnificativ. ”Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ.…

- In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021, anunța Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%), arata Mediafax.…

- “In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- „Creșterea economica invocata de premierul Cițu este, de fapt, doar pe hartie. Economia este in colaps, pentru ca supraviețuiește doar pe datorie, iar veniturile romanilor nu cresc, ci scad in raport cu explozia prețurilor. Romanii au pierdut peste 400 de lei la salariu in luna februarie 2021, luna…

- “In luna februarie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5497 lei, cu 52 lei (-0,9%) mai mic decat in luna ianuarie 2021. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.365 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 30 lei (-0,9%). Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul…

- Retailul, cel mai important barometru al consumului privat, a inregistrat o creștere a afacerilor cu 1,3% in luna februarie, ca serie bruta, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Vanzarile de produse nealimentare, care au marcat un plus de 7,1% de la an la an, arata datele INS. Vanzarile…

- Salariul mediu net din Romania a scazut la 3.395 in luna ianuarie 2021, conform datelor Institutului Național de Statistica. Caștigul salarial e mai mic cu 225 de lei fața de luna decembrie 2020. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in domeniul IT, iar cele…