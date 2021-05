Cîțu: Valul 3 a dispărut, ce am văzut până acum nu va mai fi Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca se menține in vigoare relaxarea masurilor de la 1 iunie, 1 iulie, 1 august, avand in vedere rezultatele campaniei de vaccinare. „De la 1 iunie facem relaxari. Am prezentat un calendar al relaxarilor pentru 1 iunie, 1 iulie, 1 august. Ne ținem de el. In ședința de joi sau vineri vom avea masuri pentru 1 iunie. Daca este nevoie sa ajustam și pentru celelalte perioade vom ajusta acum. Am discutat și cu cei afectați direct, vom imbunatați unele masuri. Obiectivul campaniei de vaccinare e acela de a elimina pandemia, avem cifre foarte bune privind rata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

